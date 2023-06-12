В центре Санкт-Петербурга зажгли факелы Ростральных колонн в честь Дня России
Зажжённый факел одной из Ростральных колонн в Петербурге. Обложка © VK / Телеканал "Санкт-Петербург"
В центре Петербурга зажгли факелы Ростральных колонн в честь Дня России. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
"Зажжение факелов — это традиция нашего города, которая стала неотъемлемой частью памятных дат и праздников", — приводятся слова губернатора Северной столицы Александра Беглова.
Факелы горели с 12:00 до 14:00, полюбоваться ими можно будет ещё с 22:00 12 июня до 02:00 13 июня. Огонь на Ростральных колоннах — традиция, согласно которой ежегодно факелы зажигают в честь праздников и торжественных мероприятий. Впервые это произошло 23 июня 1957 года.
Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил граждан с Днём России. Президент назвал священным наследие предков и заверил в верности их традициям.