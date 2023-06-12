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12 июня, 14:18

В центре Санкт-Петербурга зажгли факелы Ростральных колонн в честь Дня России

<p>Зажжённый факел одной из Ростральных колонн в Петербурге. Обложка © VK / Телеканал <a href="https://tvspb.ru/news/2023/06/12/v-chest-dnya-rossii-v-peterburge-zazhgli-rostralnye-kolonny" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Санкт-Петербург"</a></p>

Зажжённый факел одной из Ростральных колонн в Петербурге. Обложка © VK / Телеканал "Санкт-Петербург"

В центре Петербурга зажгли факелы Ростральных колонн в честь Дня России. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

"Зажжение факелов — это традиция нашего города, которая стала неотъемлемой частью памятных дат и праздников", — приводятся слова губернатора Северной столицы Александра Беглова.

Факелы горели с 12:00 до 14:00, полюбоваться ими можно будет ещё с 22:00 12 июня до 02:00 13 июня. Огонь на Ростральных колоннах — традиция, согласно которой ежегодно факелы зажигают в честь праздников и торжественных мероприятий. Впервые это произошло 23 июня 1957 года.

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Светлана Оперук
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