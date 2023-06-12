В центре Санкт-Петербурга зажгли факелы Ростральных колонн в честь Дня России

Факелы горели с 12:00 до 14:00, полюбоваться ими можно будет ещё с 22:00 12 июня до 02:00 13 июня. Огонь на Ростральных колоннах — традиция, согласно которой ежегодно факелы зажигают в честь праздников и торжественных мероприятий. Впервые это произошло 23 июня 1957 года.