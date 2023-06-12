Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина провела концерт ко Дню России в компьютерной игре Minecraft на "кубических Лужниках". Трансляция праздничного мероприятия шла на её странице в соцсети "ВКонтакте".

Мизулина вместе с блогерами отметила День России концертом в Minecraft. Видео © VK / Екатерина Мизулина

На концерте, в частности, "выступили" такие известные артисты, как Стас Михайлов, Полина Гагарина и Сергей Лазарев, а после певец Shaman (Ярослав Дронов) исполнил гимн России. В стриме с Мизулиной также участие приняли известные блогеры-геймеры Evgexa (Евгений Камушкин) и Filipin Is Bro (Максим Филипин).