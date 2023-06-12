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12 июня, 13:32

Мизулина вместе с блогерами отметила День России концертом в Minecraft

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина провела концерт ко Дню России в компьютерной игре Minecraft на "кубических Лужниках". Трансляция праздничного мероприятия шла на её странице в соцсети "ВКонтакте".

Мизулина вместе с блогерами отметила День России концертом в Minecraft. Видео © VK / Екатерина Мизулина

На концерте, в частности, "выступили" такие известные артисты, как Стас Михайлов, Полина Гагарина и Сергей Лазарев, а после певец Shaman (Ярослав Дронов) исполнил гимн России. В стриме с Мизулиной также участие приняли известные блогеры-геймеры Evgexa (Евгений Камушкин) и Filipin Is Bro (Максим Филипин).

После успеха митинга в Minecraft ЛДПР решила осваивать и другие игры

После успеха митинга в Minecraft ЛДПР решила осваивать и другие игры

К слову, это уже не первая крупная акция в Minecraft, организованная в России. Так, 1 мая ЛДПР провела онлайн-демонстрацию возле виртуального памятника Владимиру Жириновскому в игре. Общее число пользователей, посетивших кибердемонстрацию, составило 18 тысяч. Такого наплыва не выдержал сервер.

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Telegram / Екатерина Мизулина

Наталья Исакова
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