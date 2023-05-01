Митинг у памятника Жириновскому в Minecraft был без принудиловки, заверили в ЛДПР

Общее число пользователей, посетивших кибердемонстрацию в Minecraft у памятника основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, составило 18 тысяч. Об этом сообщил пресс-секретарь партии Александр Дюпин в беседе с телеграм-каналом SHOT .

При этом, отметил Дюпин, одновременно в демонстрации участвовало 12 тысяч человек. Пик сбора у памятника пришёлся на 12:00 мск и продолжался полчаса. И хотя пользователи Сети пишут, что сервер вмещает не больше ста человек, в партии настаивают: было точно 18 тысяч. Дюпин добавил, что ЛДПР и участники остались довольны акцией.