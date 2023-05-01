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1 мая, 12:50

Митинг у памятника Жириновскому в Minecraft был без принудиловки, заверили в ЛДПР

ЛДПР: У памятника Жириновскому в Minecraft собралось 18 тысяч человек

Общее число пользователей, посетивших кибердемонстрацию в Minecraft у памятника основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, составило 18 тысяч. Об этом сообщил пресс-секретарь партии Александр Дюпин в беседе с телеграм-каналом SHOT.

При этом, отметил Дюпин, одновременно в демонстрации участвовало 12 тысяч человек. Пик сбора у памятника пришёлся на 12:00 мск и продолжался полчаса. И хотя пользователи Сети пишут, что сервер вмещает не больше ста человек, в партии настаивают: было точно 18 тысяч. Дюпин добавил, что ЛДПР и участники остались довольны акцией.

"Здесь нет никакой принудиловки, все участвовали добровольно", — подчеркнул он.

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Ранее Лайф сообщал, что сервер Minecraft рухнул из-за наплыва пользователей к памятнику Жириновскому. В ЛДПР назвали эту "цифровую демонстрацию" самым массовым праздничным митингом в стране сегодня.

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РИА "Новости"

Светлана Оперук
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