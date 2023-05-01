После успеха митинга в Minecraft ЛДПР решила осваивать и другие игры

В ЛДПР высоко оценили интерес к онлайн-митингу возле виртуального памятника Владимиру Жириновскому в игре Minecraft. Об этом рассказал депутат Госдумы от партии Андрей Свинцов.

"Мы, конечно, очень рады такому интересу к нашим онлайн-митингам. Мы ориентировались, честно говоря, на цифру в 500 человек, и поэтому, конечно, сервер не выдержал, когда желающих перевалило за 12 тысяч", — сказал он в беседе с "Газетой.ru".

Свинцов указал, что партия на высоком уровне оценивает интерес к подобным мероприятиям. Он пообещал, что подобные онлайн-события и далее будут устраивать в больших количествах. Новые форматы уже прорабатывают в центральном аппарате ЛДПР. По словам Свинцова, это нужно для поддержки избирателей. Люди в режиме реального времени могут оставлять обращения, а депутаты — оперативно на них реагировать.