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1 мая, 16:10

После успеха митинга в Minecraft ЛДПР решила осваивать и другие игры

Депутат Свинцов: ЛДПР проработает формат митинтов в играх и соцсетях

В ЛДПР высоко оценили интерес к онлайн-митингу возле виртуального памятника Владимиру Жириновскому в игре Minecraft. Об этом рассказал депутат Госдумы от партии Андрей Свинцов.

"Мы, конечно, очень рады такому интересу к нашим онлайн-митингам. Мы ориентировались, честно говоря, на цифру в 500 человек, и поэтому, конечно, сервер не выдержал, когда желающих перевалило за 12 тысяч", — сказал он в беседе с "Газетой.ru".

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Свинцов указал, что партия на высоком уровне оценивает интерес к подобным мероприятиям. Он пообещал, что подобные онлайн-события и далее будут устраивать в больших количествах. Новые форматы уже прорабатывают в центральном аппарате ЛДПР. По словам Свинцова, это нужно для поддержки избирателей. Люди в режиме реального времени могут оставлять обращения, а депутаты — оперативно на них реагировать.

"Сейчас мы с центральным аппаратом будем прорабатывать форматы, в каких ещё играх, в каких ещё приложениях, соцсетях мы можем устраивать онлайн-мероприятия", — сказал депутат.

Ранее Лайф писал о том, что партия ЛДПР провела онлайн-демонстрацию возле виртуального памятника Владимиру Жириновскому в игре Minecraft. Общее число пользователей, посетивших кибердемонстрацию, составило 18 тысяч. Такого наплыва не выдержал сервер.

Обложка ©

T.me / svintsov_AN

Илья Суриков
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