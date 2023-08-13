Британцев предупредили о возросшей угрозе терактов в Швеции
МИД Великобритании предупредил своих граждан о риске терактов в Швеции
МИД Великобритании предупредил подданных Соединённого Королевства о повышенном риске терактов в Швеции, добавив, что атаки террористов могут произойти в местах, которые часто посещают иностранные туристы. Об этом сказано в пресс-релизе дипломатического ведомства.
"Весьма вероятно, что террористы попытаются совершить теракты в Швеции. Нападения могут носить неизбирательный характер, в том числе в местах, часто посещаемых иностранцами", — говорится в публикации МИД.
По оценке ведомства, в мире существует повышенная угроза атаки террористов именно в отношении интересов Великобритании и её граждан. Она исходит от террористических групп и отдельных лиц, которых к радикальным действиям подталкивает конфликт в Ираке и Сирии, объясняет Лондон.
Советник по нацбезопасности Швеции Хенрик Линдерхольм в свою очередь заверил, что правоохранительные органы и правительство пристально наблюдают за обстановкой в стране. Для обеспечения безопасности принимается комплекс мер и ведётся плотное сотрудничество с международными партнёрами, отметил он.
Ранее Лайф писал, что 28 июня у мечети в центре Стокгольма иммигрант из Ирака Салван Момика сжёг Коран. Разрешение на проведение скандальной акции ему дала полиция Швеции. Сожжение священной книги ислама осудил глава МИД Турции Хакан Фидан, подчеркнув, что такие антиисламские действия недопустимы. Позднее сообщалось, что в Стокгольме мусульмане вышли на митинг против акций с сожжением Корана.
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