Британцев предупредили о возросшей угрозе терактов в Швеции

МИД Великобритании предупредил подданных Соединённого Королевства о повышенном риске терактов в Швеции, добавив, что атаки террористов могут произойти в местах, которые часто посещают иностранные туристы. Об этом сказано в пресс-релизе дипломатического ведомства.

"Весьма вероятно, что террористы попытаются совершить теракты в Швеции. Нападения могут носить неизбирательный характер, в том числе в местах, часто посещаемых иностранцами", — говорится в публикации МИД.

По оценке ведомства, в мире существует повышенная угроза атаки террористов именно в отношении интересов Великобритании и её граждан. Она исходит от террористических групп и отдельных лиц, которых к радикальным действиям подталкивает конфликт в Ираке и Сирии, объясняет Лондон.