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8 октября, 11:56

Громила напал на женщину и сломал ей плечо прямо на глазах у её сына в Петербурге

Незнакомец избил женщину, которая шла с сыном в магазин в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге неизвестный накинулся на женщину прямо на улице и избил на глазах у её 11-летнего сына. О случившемся пишет SHOT и публикует кадры с камер наблюдения.

Мужчина избил женщину в Санкт-Петербурге. Видео © T.me / SHOT

Всё произошло на Ленинском проспекте, 39-летняя женщина направлялась с сыном в магазин за обувью. Когда они пересекали парковку, внезапно из-за машин выскочил незнакомец и с силой толкнул женщину, после чего нанёс ей несколько ударов ногами. Пострадавшая не смогла встать самостоятельно и осталась лежать.

В больнице у неё диагностировали перелом плеча со смещением, женщине предстоят операция и длительное восстановление. Ребёнок получил психологическую травму, так как теперь винит себя, что не смог защитить маму. Пострадавшая рассказала, что очевидцы назвали нападавшего "местным психбольным". Полиция разыскивает преступника.

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Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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