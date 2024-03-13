Россиянка "модернизировала" швабру и через окно запугивает семью с "шумным" малышом SHOT: В Подмосковье женщина бьёт шваброй по окнам соседей из-за топота ребёнка 13 марта, 17:26 В Подмосковье женщина бьёт шваброй по окнам соседей. Фото © Telegram / SHOT

В Московской области женщина удлинила швабру, чтобы бить ею по окнам квартиры сверху, в которой якобы постоянно топает ребёнок. SHOT публикует видео из многоэтажки в Путилкове.

В Подмосковье женщина сделала длинную швабру и бьёт ею по окнам соседей. Видео © Telegram / SHOT

По словам семьи, у соседки этажом ниже не всё в порядке с психикой. Никакого конфликта с ней не было, заверила автор ролика. Тем не менее на кадрах видно, что огромная швабра с шумом прилетает по стеклу. Жильцы напуганы и не знают, как утихомирить соседку.

Неадекватная женщина запугала соседей в многоэтажке в Подмосковье. Видео © Telegram / SHOT

Между тем сама "хозяйка" швабры объяснила, что ей приходится таким способом "защищаться", так как соседи якобы не могут разобраться с малышом, который бегает, ревёт и топает по ночам. Женщина назвала себя бизнесвумен, заявила, что живёт в Петербурге, а в Подмосковье бывает наездами. Теперь, по её словам, придётся делать шумоизоляцию потолка.

Однако жильцы дома уверены: семья с ребёнком здесь ни при чём. Неадекватную соседку выводит из себя всё подряд. Несколько лет назад она растоптала подарок под ёлкой в подъезде. А на просьбу убирать за своей собакой во дворе начинает яростно опрокидывать мусорные урны.

А ранее Life.ru рассказывал об инциденте из Новосибирска, где жильцы дома пожаловались на двух мужчин. Неизвестные зачем-то погрызли стены в подъезде многоэтажки. Никто бы этого не понял, но нарушителей порядка сняла камера наблюдения.

Авторы Татьяна Миссуми