Двое мужчин погрызли стены в подъезде дома в Новосибирске
В Новосибирске жильцы пожаловались на двух мужчин, которые погрызли стены в подъезде многоэтажного дома, нарушителей сняла камера наблюдения. О случившемся пишет kp.ru.
Неизвестные заявились в дом по адресу: улица Танкистов, 21/2. Судя по бутылкам в их руках, мужчины крепко выпили, после чего один из них подошёл к углу и вгрызся в него зубами. Второй одобрительно закивал, оценивая внушительную дыру на месте укуса. Затем первый повторил "подвиг" и снова вцепился в стену.
Также компания острым предметом испортила другие стены, оставив на них "наскальную живопись" и царапины. Теперь жильцы гадают, что толкнуло хулиганов на странные действия.
Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении вандала, который краской нанёс надпись на исторический памятник — Поспеловскую батарею Владивостокской крепости. По словам самого "художника", он и не подозревал, что совершает преступление, так как думал, что рисует на обычной стене.