Двое мужчин погрызли стены в подъезде дома в Новосибирске

Неизвестные заявились в дом по адресу: улица Танкистов, 21/2. Судя по бутылкам в их руках, мужчины крепко выпили, после чего один из них подошёл к углу и вгрызся в него зубами. Второй одобрительно закивал, оценивая внушительную дыру на месте укуса. Затем первый повторил "подвиг" и снова вцепился в стену.