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Криминал

Двое мужчин погрызли стены в подъезде дома в Новосибирске

13 марта, 11:02
В Новосибирске неизвестные погрызли стены в подъезде. Видео © VK / ЧП. Что происходит!?

В Новосибирске неизвестные погрызли стены в подъезде. Видео © VK / ЧП. Что происходит!?

В Новосибирске жильцы пожаловались на двух мужчин, которые погрызли стены в подъезде многоэтажного дома, нарушителей сняла камера наблюдения. О случившемся пишет kp.ru.

В Новосибирске неизвестные погрызли стены в подъезде. Видео © VK / ЧП. Что происходит!?

Неизвестные заявились в дом по адресу: улица Танкистов, 21/2. Судя по бутылкам в их руках, мужчины крепко выпили, после чего один из них подошёл к углу и вгрызся в него зубами. Второй одобрительно закивал, оценивая внушительную дыру на месте укуса. Затем первый повторил "подвиг" и снова вцепился в стену.

Также компания острым предметом испортила другие стены, оставив на них "наскальную живопись" и царапины. Теперь жильцы гадают, что толкнуло хулиганов на странные действия.

Хулиганы устроили таксисту покатушки в багажнике его же машины
Хулиганы устроили таксисту покатушки в багажнике его же машины

Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении вандала, который краской нанёс надпись на исторический памятник — Поспеловскую батарею Владивостокской крепости. По словам самого "художника", он и не подозревал, что совершает преступление, так как думал, что рисует на обычной стене.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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