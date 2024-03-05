Разрисовавший памятник в Приморье иностранец принял его за обычную стену

В Приморском крае по подозрению в повреждении памятника "Батарея Поспеловская" во Владивостоке задержаны 23-летний гражданин иностранного государства и его знакомая 23-летняя местная жительница. Как передаёт РИА "Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, мужчина даже и не подозревал, что совершает преступление, так как думал, что рисует на обычной стене.

Следователи на месте преступления у памятника во Владивостоке. Видео © t.me / СУ СК по Приморскому краю

"Хотели просто написать, как на (обычной. — Прим. Life.ru) стене, не подумали, что это памятник", — сообщил собеседник агентства.

Помимо того, журналисты со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщали, что мужчина является уроженцем Узбекистана. Также появилась информация, что он имеет вид на жительство.

По данным регионального управления Следственного комитета РФ, в настоящее время мужчина и его знакомая задержаны. В отношении обоих решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.