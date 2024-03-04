Испортивший памятник любовным признанием "Ромео" из Приморья нарвался на уголовку
СК Приморья возбудил дело после надписи на памятнике во Владивостокской крепости
Во Владивостоке возбуждено дело в отношении вандала, который нанёс краской надпись на исторический памятник — Поспеловскую батарею Владивостокской крепости, передаёт СУ СК по Приморскому краю. Мужчина, который нарисовал на монументе слова Akosh + Sasha, пока не найден, но поискам могут поспособствовать обнаруженные отпечатки пальцев.
Неизвестный испортил любовными надписями памятник на Батарее Поспеловской. Видео © t.me / СУ СК по Приморскому краю
"В ходе мониторинга социальных сетей выявлена публикация, где на видеокадрах неизвестный мужчина наносит красящим веществом из аэрозольного баллончика надпись на памятнике "Батарея Поспеловская" в городе Владивостоке <...>. По данному факту следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243.4 УК РФ "Повреждение памятников", — уточнили в ведомстве.
Напомним, что архитектурный ансамбль "Батарея Поспеловская" входит в комплекс фортификационных сооружений Владивостокской крепости 1899–1903 годов. Он представляет собой комплекс оборонительных сооружений, которые были возведены на полуострове Муравьёва-Амурского и острове Русском в 1877–1917 годах.
t.me / СУ СК по Приморскому краю