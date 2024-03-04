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4 марта, 04:44

Испортивший памятник любовным признанием "Ромео" из Приморья нарвался на уголовку

СК Приморья возбудил дело после надписи на памятнике во Владивостокской крепости

Во Владивостоке возбуждено дело в отношении вандала, который нанёс краской надпись на исторический памятник — Поспеловскую батарею Владивостокской крепости, передаёт СУ СК по Приморскому краю. Мужчина, который нарисовал на монументе слова Akosh + Sasha, пока не найден, но поискам могут поспособствовать обнаруженные отпечатки пальцев.

Неизвестный испортил любовными надписями памятник на Батарее Поспеловской. Видео © t.me / СУ СК по Приморскому краю

"В ходе мониторинга социальных сетей выявлена публикация, где на видеокадрах неизвестный мужчина наносит красящим веществом из аэрозольного баллончика надпись на памятнике "Батарея Поспеловская" в городе Владивостоке <...>. По данному факту следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243.4 УК РФ "Повреждение памятников", — уточнили в ведомстве.

Напомним, что архитектурный ансамбль "Батарея Поспеловская" входит в комплекс фортификационных сооружений Владивостокской крепости 1899–1903 годов. Он представляет собой комплекс оборонительных сооружений, которые были возведены на полуострове Муравьёва-Амурского и острове Русском в 1877–1917 годах.

Глава СК поручил завести дело на вандала, который дважды осквернил памятник детям-блокадникам
Глава СК поручил завести дело на вандала, который дважды осквернил памятник детям-блокадникам

Ранее Life.ru писал, что вандалы разрушили памятник на могиле участника Великой Отечественной войны Андрея Колбинского, который находится на мемориале воинской славы "Вечность" в Кишинёве.

Обложка ©

t.me / СУ СК по Приморскому краю

Анатолий Симоненко
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