Испортивший памятник любовным признанием "Ромео" из Приморья нарвался на уголовку

Во Владивостоке возбуждено дело в отношении вандала, который нанёс краской надпись на исторический памятник — Поспеловскую батарею Владивостокской крепости, передаёт СУ СК по Приморскому краю. Мужчина, который нарисовал на монументе слова Akosh + Sasha, пока не найден, но поискам могут поспособствовать обнаруженные отпечатки пальцев.

Неизвестный испортил любовными надписями памятник на Батарее Поспеловской. Видео © t.me / СУ СК по Приморскому краю

"В ходе мониторинга социальных сетей выявлена публикация, где на видеокадрах неизвестный мужчина наносит красящим веществом из аэрозольного баллончика надпись на памятнике "Батарея Поспеловская" в городе Владивостоке <...>. По данному факту следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243.4 УК РФ "Повреждение памятников", — уточнили в ведомстве.