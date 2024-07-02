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2 июля, 07:16

В Саратовской области девушка погибла, выпав из кабинки колеса обозрения

Колесо обозрения в парке Энгельса. Обложка © Парк аттракционов "Лукоморье"

Колесо обозрения в парке Энгельса. Обложка © Парк аттракционов "Лукоморье"

В Энгельсе Саратовской области девушка погибла, выпав из кабинки колеса обозрения. Инцидент произошёл накануне вечером, сообщает SHOT.

В парке развлечений "Лукоморье" 31-летняя местная жительница прокатилась на колесе обозрения около шести раз подряд. В какой-то момент отдыхающие услышали глухой звук удара, после чего увидели травмированную девушку на земле. На место прибыли врачи скорой помощи. Пострадавшая была ещё жива, её экстренно госпитализировали в реанимацию, где она скончалась через несколько часов. По факту происшествия проводится проверка.

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Николай Рюмин
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