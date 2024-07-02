В Саратовской области девушка погибла, выпав из кабинки колеса обозрения
Колесо обозрения в парке Энгельса. Обложка © Парк аттракционов "Лукоморье"
В Энгельсе Саратовской области девушка погибла, выпав из кабинки колеса обозрения. Инцидент произошёл накануне вечером, сообщает SHOT.
В парке развлечений "Лукоморье" 31-летняя местная жительница прокатилась на колесе обозрения около шести раз подряд. В какой-то момент отдыхающие услышали глухой звук удара, после чего увидели травмированную девушку на земле. На место прибыли врачи скорой помощи. Пострадавшая была ещё жива, её экстренно госпитализировали в реанимацию, где она скончалась через несколько часов. По факту происшествия проводится проверка.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Санкт-Петербурге во время урагана погибла 36-летняя женщина, ещё два человека пострадали. На женщину упало дерево, у неё остались муж и трое детей, с которыми работают психологи.