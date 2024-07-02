В Саратовской области девушка погибла, выпав из кабинки колеса обозрения

В парке развлечений "Лукоморье" 31-летняя местная жительница прокатилась на колесе обозрения около шести раз подряд. В какой-то момент отдыхающие услышали глухой звук удара, после чего увидели травмированную девушку на земле. На место прибыли врачи скорой помощи. Пострадавшая была ещё жива, её экстренно госпитализировали в реанимацию, где она скончалась через несколько часов. По факту происшествия проводится проверка.