«Свобода!»: На Сахалине пассажир парома эпично рухнул за борт, но не расстроился
Пассажир парома «Сахалин-8» упал за борт в попытках сделать селфи
Пассажир парома «Сахалин-8» упал за борт в попытках сделать селфи. Видео с его эпичным падением появилось в местных телеграм-каналах.
Пассажир парома на Сахалине упал за борт в попытках сделать селфи. Видео © Telegram / ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчёта
Всё произошло на судне, следовавшем из Холмска в Ванино, где 24-летний парень решил сделать на память селфи с верхней палубы. В итоге он не удержался и эпично рухнул за борт.
«Свобода!», — прокричал упавший за борт парень.
Как сообщили в пресс-службе транспортной полиции Дальнего Востока, в итоге пассажир был спасён из воды с незабываемыми эмоциями и признаками переохлаждения.
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