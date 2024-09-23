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23 сентября, 04:48

«Свобода!»: На Сахалине пассажир парома эпично рухнул за борт, но не расстроился

Пассажир парома «Сахалин-8» упал за борт в попытках сделать селфи

Пассажир парома «Сахалин-8» упал за борт в попытках сделать селфи. Видео с его эпичным падением появилось в местных телеграм-каналах.

Пассажир парома на Сахалине упал за борт в попытках сделать селфи. Видео © Telegram / ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчёта

Всё произошло на судне, следовавшем из Холмска в Ванино, где 24-летний парень решил сделать на память селфи с верхней палубы. В итоге он не удержался и эпично рухнул за борт.

«Свобода!», — прокричал упавший за борт парень.

Как сообщили в пресс-службе транспортной полиции Дальнего Востока, в итоге пассажир был спасён из воды с незабываемыми эмоциями и признаками переохлаждения.

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Обложка ©

Telegram / ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчёта

Оксана Попова
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