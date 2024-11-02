Якутский полицейский вытащил из-подо льда тонущего пенсионера-рыбака

В Якутии сотрудник МВД Прокопий Кириллин спас 73-летнего мужчину, который провалился под лёд во время рыбалки. Рискуя жизнью, полицейский смог вытянуть утопающего на берег. О героическом поступке сослуживца рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Сотрудник МВД спас утопающего. Видео © Telegram / Ирина Волк

В тот день сотрудник отдельного батальона патрульно-постовой службы МУ МВД России «Якутское» старший сержант полиции Прокопий Кириллин вместе с приятелем ловил рыбу вблизи посёлка Кангалассы. У полицейского был выходной, и он посвятил его любимому занятию. Внезапно мужчины услышали крики о помощи и заметили, что неподалёку от них рыбак-пенсионер провалился под лёд.

«Старший сержант полиции мгновенно сориентировался и бросился на помощь. Он осторожно подполз к утопающему и с помощью подручных средств вытянул его из ледяной воды», — рассказала Волк.

Отважного полицейского уже успела поблагодарить семья спасённого мужчины. А министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев наградил отличившегося сотрудника ведомственной медалью «За смелость во имя спасения». Прокопий Кириллин женат, воспитывает троих детей. В период срочной службы в ВС РФ он был матросом на Тихоокеанском флоте.