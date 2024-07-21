Полицейский спас из Невы нырнувшего за телефоном петербуржца В Петербурге полицейский спас мужчину, прыгнувшего в Неву за упавшим телефоном 21 июля, 16:44 В Петербурге полицейский спас тонущего мужчину. Обложка © Telegram / SHOT

В Санкт-Петербурге полицейский спас мужчину, который прыгнул в Неву вслед за своим упавшим телефоном, но не рассчитал силы и начал тонуть. Кадрами героического поступка стража порядка делится SHOT.

В Петербурге полицейский спас тонущего мужчину. Видео © Telegram / SHOT

На Дворцовой набережной шла репетиция парада ВМФ. Зрители столпились рядом, чтобы сделать красивые кадры. Один из мужчин случайно уронил в реку телефон. Не желая расставаться с гаджетом, он прыгнул в воду и начал его искать. Наблюдавшие за ним горожане заметили, что в какой-то момент пострадавший ослаб, перестал двигаться и медленно пошёл ко дну.

Тогда очевидцы позвали на помощь полицейского. Не теряя ни секунды, он бросился в реку за потерпевшим и помог ему выбраться на берег под громкие аплодисменты зевак.

Ранее сообщалось, что в Уфе полицейские спасли мужчину от пьяной толпы, но лишились служебного автомобиля. Один из напавших угнал машину, пока сотрудники отбивались от его друзей.

Авторы Татьяна Миссуми