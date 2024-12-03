Москвичи хотели срезать путь, но провалились под лёд на Кошачьем пруду: трагедия попала на видео
Мужчины провалились под лёд на Кошачьем пруду в московском Новогиреево
Двое москвичей провалились под лёд на Кошачьем пруду в московском Новогиреево. Мужчины хотели срезать путь, чтобы сэкономить время, в итоге один из них утонул, сообщает Mash. В распоряжении телеграм-канала оказалось видео с моментом трагедии.
Двое москвичей провалились под лёд на Кошачьем пруду в московском Новогиреево. Видео © Mash
Второго мужчину вытащили. Сейчас на месте работают спасатели, они ищут тело.
«Два человека переходили через водоём в Восточном округе и провалились под лёд. Сотрудники МЧС России спасли одного. Он передан врачам. К сожалению, второго мужчину вытащить не удалось. Его ищут водолазы «Центроспас» МЧС России», — рассказали в МЧС РФ.
А в первый день зимы житель Подмосковья утонул во время купания. Трагедия произошла с 58-летним массажистом в пруду парка Фабричного в Реутове.
МЧС России