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3 декабря, 09:02

Москвичи хотели срезать путь, но провалились под лёд на Кошачьем пруду: трагедия попала на видео

Мужчины провалились под лёд на Кошачьем пруду в московском Новогиреево

Двое москвичей провалились под лёд на Кошачьем пруду в московском Новогиреево. Мужчины хотели срезать путь, чтобы сэкономить время, в итоге один из них утонул, сообщает Mash. В распоряжении телеграм-канала оказалось видео с моментом трагедии.

Двое москвичей провалились под лёд на Кошачьем пруду в московском Новогиреево. Видео © Mash

Второго мужчину вытащили. Сейчас на месте работают спасатели, они ищут тело.

«Два человека переходили через водоём в Восточном округе и провалились под лёд. Сотрудники МЧС России спасли одного. Он передан врачам. К сожалению, второго мужчину вытащить не удалось. Его ищут водолазы «Центроспас» МЧС России», — рассказали в МЧС РФ.

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А в первый день зимы житель Подмосковья утонул во время купания. Трагедия произошла с 58-летним массажистом в пруду парка Фабричного в Реутове.

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МЧС России

Александра Вишнякова
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