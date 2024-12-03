Москвичи хотели срезать путь, но провалились под лёд на Кошачьем пруду: трагедия попала на видео

Двое москвичей провалились под лёд на Кошачьем пруду в московском Новогиреево. Мужчины хотели срезать путь, чтобы сэкономить время, в итоге один из них утонул, сообщает Mash. В распоряжении телеграм-канала оказалось видео с моментом трагедии.

Двое москвичей провалились под лёд на Кошачьем пруду в московском Новогиреево. Видео © Mash

Второго мужчину вытащили. Сейчас на месте работают спасатели, они ищут тело.

«Два человека переходили через водоём в Восточном округе и провалились под лёд. Сотрудники МЧС России спасли одного. Он передан врачам. К сожалению, второго мужчину вытащить не удалось. Его ищут водолазы «Центроспас» МЧС России», — рассказали в МЧС РФ.