Энтомолог оценил риск гибели урожая-2025 из-за массового нашествия саранчи

Аномально тёплая зима в этом году может нанести серьёзный вред сельскому хозяйству. Одна из проблем, с которой столкнутся фермеры и дачники — нашествие саранчи. В беседе с Life.ru энтомолог Константин Китаев рассказал, к чему именно следует готовиться. По его словам, прогноз делается на основании ряда факторов, поэтому предсказать ущерб от вредителей в этом году довольно сложно.

»Достаточно трудно сразу посчитать ущерб урожаю, но это же зависит от многих факторов. Какое лето будет, мы не знаем, какое увлажнение будет, как чего. Этот прогноз делается примерный. Может быть, из-за тёплой зимы много саранчи выживает, особенно молодняк, и она может в какой-то момент при таких условиях распространяться дальше на север», — сказал эксперт.

При этом, по словам энтомолога, это не такой точный прогноз, что в следующем году саранчи будет на 50% больше, а урожая на 20% меньше. Хозяйства сейчас активно применяют средства защиты от насекомых, не только против саранчи, а в целом против всех вредителей.

Собеседник Life.ru добавил, что большую роль в процессе размножения саранчи играет увлажнение в регионе. Миграция этого вида насекомых также зависит от нескольких условий — не только погодных.

«Многое зависит от увлажнения. Саранча развивается в таких местах, где чередуются периоды увлажненного и сухого времени года. Молодняк саранчи, нимфы, которые выходят из яиц, питаются травой. Потом трава заканчивается, становится сухо, и в это время саранча начинает мигрировать, искать, где больше травы. Но если сухой период не наступает, ей мигрировать никуда не надо. Она может оставаться на том же месте, питаться травой, которая есть, и никуда не перемещаться», — подчеркнул Китаев.

Эксперт отметил, что в России мест массового размножения саранчи нет. Однако в Казахстане созданы все благоприятные условия для роста количества особей. Под угрозой могут оказаться сельскохозяйственные угодья в регионах, граничащих с азиатским государством. Это станет локальной проблемой в определённых местах, считает собеседник Life.ru. При этом в случае перемещения саранчи поймать её будет уже довольно трудно, так как насекомые двигаются быстро.

«Она больше размножается в Казахстане. Все проблемы с нашествием саранчи связаны с тем, что на казахской стороне, возможно, не предпринимают меры по предупреждению её распространения. Они заранее не обрабатывают места, где саранча может появиться, и поэтому она начинает перемещаться на север, в сторону регионов России. Это Саратовская, Самарская, Оренбургская области, Башкирия, Челябинская область, вплоть до Новосибирской области. Все пограничные регионы с Казахстаном могут так или иначе пострадать, потому что на той стороне границы есть места, где саранча размножается. Вовремя это с российской стороны не отследишь, с казахской стороны, возможно, тоже не отслеживают», — рассказал специалист.

Также Китаев считает, что в России сельское хозяйство не несёт больших потерь из-за нашествия саранчи. Даже в годы, когда были зарегистрированы вспышки, проблема оставалась локальной, а в больших регионах — почти незаметной.

«Когда были последние вспышки саранчи, не было больших потерь урожая. Даже в районе 10% потерь не было. Локально, да, могли пострадать одно-два хозяйства, какой-то один район, 10-12 хозяйств по стране. Но в масштабах регионов, таких как Оренбургская, Самарская, Саратовская области, это было незаметно. А севернее саранча даже не дошла», — подытожил он.