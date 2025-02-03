Аномальная зима грозит нашествием саранчи в России, в зоне риска десятки регионов

Аномально тёплая зима в этом году может обернуться нашествием саранчи на территории России. В зоне максимального риска окажется 21 субъект, для борьбы с ней в этих регионах будут созданы специальные отряды, говорится в докладе Россельхозцентра при Минсельхозе РФ.

Согласно документу, речь идёт о Новосибирской, Астраханской, Самарской, Волгоградской, Оренбургской, Саратовской, Иркутской, Ульяновской и Челябинской областях. В зоне риска также республики Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Чечня, Башкирия, Татарстан, Чувашия, Хакасия и Якутия, а также Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края.

Ради устранения угрозы нашествия вредителей аграриям необходимо будет обработать на 100 тысяч га больше, чем в прошлом году. Наибольшее внимание ведомство намерено уделить российским регионам, которые граничат с Казахстаном.