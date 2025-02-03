Аномальная зима грозит нашествием саранчи в России, в зоне риска десятки регионов
Минсельхоз предупредил об угрозе нашествия саранчи в 21 регионе России весной
Аномально тёплая зима в этом году может обернуться нашествием саранчи на территории России. В зоне максимального риска окажется 21 субъект, для борьбы с ней в этих регионах будут созданы специальные отряды, говорится в докладе Россельхозцентра при Минсельхозе РФ.
Согласно документу, речь идёт о Новосибирской, Астраханской, Самарской, Волгоградской, Оренбургской, Саратовской, Иркутской, Ульяновской и Челябинской областях. В зоне риска также республики Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Чечня, Башкирия, Татарстан, Чувашия, Хакасия и Якутия, а также Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края.
Ради устранения угрозы нашествия вредителей аграриям необходимо будет обработать на 100 тысяч га больше, чем в прошлом году. Наибольшее внимание ведомство намерено уделить российским регионам, которые граничат с Казахстаном.
В связи с аномально тёплой зимой в России прогнозируется на 30–50% рост сельхозвредителей, болезней растений и сорняков. Они могут представлять угрозу для нового урожая, из-за чего Минсельхоз выделил на закупку наземных опрыскивателей 85,8 млн рублей. В некоторых субъектах РФ уже провели специальные учения по борьбе с вредителями.
Shutterstock