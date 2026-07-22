Солнце резко активизировалось: учёные предупредили о возможных вспышках класса X

В ближайшие сутки или двое на Солнце могут произойти вспышки самого высокого класса X. Рост активности, вероятно, продолжится, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

За последние 24 часа специалисты зарегистрировали около 20 вспышек. Для сравнения: ещё три дня назад их среднее количество составляло одно-два события в сутки.

Самая мощная вспышка более чем за две недели произошла 22 июля около 09:35 по московскому времени. Она возникла в области Солнца, откуда возможно воздействие на Землю, однако прямой угрозы пока не создала.

«Считается, что рост числа вспышек продолжится. В течение суток-двух возможен выход на события уровня X», — заявили учёные.

Нынешний всплеск специалисты считают локальным. Его связывают с появлением крупной изолированной группы солнечных пятен № 4493. При этом общий уровень активности звезды пока остаётся низким.

Основным фактором космической погоды сейчас остаётся крупная корональная дыра. Геомагнитные показатели уже повысились, но пока не достигли порога магнитной бури. Учёные допускают слабые или умеренные возмущения.

Ранее Life.ru публиковал календарь магнитных бурь на июль 2026 года. Тогда специалисты предупреждали, что долгосрочные прогнозы космической погоды нестабильны и даже одна сильная вспышка способна быстро изменить ситуацию.