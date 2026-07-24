Эмили Блант произнесла реплику на русском языке в новом фильме Стивена Спилберга «День разоблачения». Фрагмент картины появился в Сети.

«Ума не приложу, что нам делать, Джексон, правда», — говорит героиня Блант, обращаясь к другому персонажу. Актриса произнесла фразу почти без акцента.

43-летняя Блант самостоятельно выучила русские слова. Она отказалась использовать для этой сцены технологии искусственного интеллекта. «День разоблачения» снят в жанре фантастики. Блант исполнила роль ведущей прогноза погоды Маргарет Фэрчайлд, которая одной из первых встречает инопланетную сущность. В картине также сыграли Джош О’Коннор и Колин Ферт.

Ранее грузинский футболист Хвича Кварацхелия отказался отвечать по-русски после финала Лиги чемпионов. Полузащитник «Пари Сен-Жермен» перешёл на английский язык во время общения с журналистами. Французский клуб победил лондонский «Арсенал» со счётом 4:3. После матча репортёры попросили Кварацхелию дать комментарий на русском, однако игрок заявил, что не может этого сделать.