No, I can't speak, sorry: Кварацхелия внезапно «забыл» русский после победы ПСЖ

Грузинский полузащитник «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия сделал вид, что не владеет русским языком. От ответил на английском журналистам после финального матча Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала». Французская команда выиграла соперника со счётом 4:3.

«No, I can't speak, sorry», — коротко сказал репортёрам Кварацхелия на их просьбу говорить по-русски. Перевод фразы: «Нет, я не могу говорить, простите».