No, I can't speak, sorry: Кварацхелия внезапно «забыл» русский после победы ПСЖ
© ТАСС / ЕРА
Грузинский полузащитник «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия сделал вид, что не владеет русским языком. От ответил на английском журналистам после финального матча Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала». Французская команда выиграла соперника со счётом 4:3.
«No, I can't speak, sorry», — коротко сказал репортёрам Кварацхелия на их просьбу говорить по-русски. Перевод фразы: «Нет, я не могу говорить, простите».
Напомним, французский ПСЖ выиграл Лигу чемпионов второй год подряд. В финальном матче в Будапеште парижане обыграли «Арсенал» в серии пенальти — 4:3. Основное время игры завершилось со счётом 1:1. Ворота французского клуба защищал россиянин Матвей Сафонов, английского — испанец Давид Райя. Российский вратарь парижан Матвей Сафонов заплакал после победы в финале. А его супруга вынесла на поле флаг России, который сшила прямо на трибуне из французского.
