Звезда «Ранеток» Руднева пригрозила экс-жене супруга сливом интимных видео

Конфликт вокруг нового мужа бывшей солистки «Ранеток» Анны Рудневой получил неожиданное продолжение. Она вступила в перепалку с бывшей женой Ильи Былушкина Алевтиной и начала шантажировать сливом её интимных видеозаписей. Об этом сообщает Super.ru.

Поводом для противостояния стала история, которую Алевтина ранее рассказала журналистам. Бывшая жена Былушкина заявила, что он не выполняет финансовые обязательства перед тремя детьми и ей приходится искать деньги через микрозаймы. После публикации этих слов в адрес семьи музыканта начались публичные разбирательства.

Руднева решила лично ответить на обвинения. В распоряжении издания оказалась аудиозапись разговора, где певица защищает мужа и утверждает, что знает о его отношении к детям не понаслышке. Она также обвинила Алевтину в попытках давления на семью и использовании детей в конфликте.

«Ещё у меня на руках есть очень классные видео про вас. Они очень красивые. И знаете, мне бы очень не хотелось, чтобы такие видео попадали в интернет, потому что, как минимум, у Ильи есть трое детей, которых он очень любит. Те видео интимного характера, как вы понимаете. <...> Мы также можем отправить эти видео вашим работодателям, потому что вы же работаете в медицинской организации, вы же помогаете людям. Наверное, надо рассказать, какой человек лезет в рот другим людям», — сказала Руднева.

Напомним, ранее стало известно, что Илья Былушкин и связанная с ним компания задолжали более 15 млн рублей. В материалах исполнительных производств указаны задолженности по кредитным платежам, имущественные взыскания и административные штрафы. Бывшая жена Былушкина Алевтина рассказала, что сама обеспечивает троих сыновей. Женщина также заявила, что приставы периодически удерживают деньги из её зарплаты в счёт прежних долгов бывшего супруга.