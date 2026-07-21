Новый муж звезды «Ранеток» оказался должником на 15 млн руб. и отцом троих детей

Илья Былушкин и связанная с ним компания задолжали более 15 млн рублей. Исполнительные производства ведут в Московской области, сообщил портал Super со ссылкой на базу ФССП и картотеку судебных дел.

Речь идёт о личных обязательствах Былушкина и долгах ООО «Термолаб Логистик». В материалах исполнительных производств указаны задолженности по кредитным платежам, имущественные взыскания и административные штрафы.

Бывшая жена Былушкина Алевтина рассказала, что сама обеспечивает троих сыновей. По её словам, иногда ей приходится брать микрозаймы на продукты и другие необходимые вещи. Женщина также заявила, что приставы периодически удерживают деньги из её зарплаты в счёт прежних долгов бывшего супруга.

«Никакие деньги ни по каким кредитам мне на банковские счета не поступали!» — заявила Алевтина.

Она утверждает, что не заключала кредитные договоры и не получала копии судебных решений. О новых взысканиях женщина узнаёт после списания денег, а затем запрашивает судебные приказы.

Анна Руднева и Илья Былушкин поженились 18 июля. По данным источника Super, Руднева также оплачивает аренду дома в подмосковном Чехове, где живут супруги. Издание не уточнило, какая часть общей суммы приходится на личные долги Былушкина, а какая — на обязательства компании.

Ранее сообщалось, что 36-летняя Анна Руднева готовится стать многодетной матерью. Певица впервые показала подписчикам Илью Былушкина и детей от предыдущих отношений. Она рассказала, что случайно познакомилась с будущим мужем, хотя оба не планировали снова вступать в брак. От первого мужа Павла Сердюка Руднева воспитывает дочь Софию, а от музыканта Дмитрия Белина — сына Тимофея. Второй брак певицы завершился разводом в 2023 году. Пол будущего ребёнка Руднева пока не раскрыла.