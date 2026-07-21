Без бровей и ресниц: Появилось новое фото тяжелобольной Пугачёвой в Латвии

Сбежавшая из России Алла Пугачёва появилась на публике с чёрным маникюром и без макияжа, пользователи обратили внимание, что у певицы почти нет бровей и ресниц.

77-летняя Примадонна прилетела в Прибалтику и находится в Юрмале вместе с мужем-иноагентом и двойняшками Лизой и Гарри, чтобы поддержать подругу Лайму Вайкуле и восстановиться после двух недавних операций на сердце. Певице предписаны пешие прогулки, однако на свежих кадрах видно, что она передвигается с трудом и опирается на трость.

Несмотря на состояние здоровья, Алла Борисовна фотографируется с некоторыми. Одной из поклонниц удалось сделать совместное селфи, Пугачёва даже сняла свои большие тёмные очки и улыбалась в камеру. Певица позировала в светлом свободном джемпере и черной бейсболке, подняв руку к кепке и показывая чёрный маникюр. Пользователи в Сети пишут, что её не совсем хорошее состояние, несмотря на улыбку, выдаёт слишком уставший взгляд.

Также на опубликованных снимках комментаторы заметили синеватые гематомы на руке артистки. Косметологи пояснили, что пятна могут быть следами медицинских процедур или приёма препаратов, влияющих на свёртываемость крови. Кроме того, после стентирования сердца часто назначают антикоагулянты и антиагреганты, из-за которых сосуды становятся уязвимыми и синяки появляются даже при небольшом давлении.

Стоит отметить, что примадонна в этот раз неожиданно легко согласилась позировать перед камерой, хотя ранее, во время прогулки в Латвии, скрывала лицо, заметив фотографов. На видео местных жителей она прикрывала глаза, стараясь не попасть в объектив.