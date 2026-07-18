Пугачёва срочно скрыла глаза, завидев камеру во время общения с фанатами в Латвии

Народную артистку СССР Аллу Пугачёву местные жители сняли на видео во время прогулки в Юрмале. Певица, приехавшая в Латвию с семьёй в начале июля, общалась с прохожими без своих привычных больших тёмных очков, а заметив камеры, поспешила прикрыть лицо.

Аллу Пугачёву без солнцезащитных очков сняли на видео в Юрмале. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ALLAMANIA_ART

77-летняя артистка появилась на улице с минимальным макияжем, выбрав чёрный образ: топ, рубашку и брюки. Она остановилась на вилле в Юрмале вместе с мужем Максимом Галкиным* и детьми — Лизой и Гарри. Несколько узнавших её местных жителей подошли пообщаться, однако после начала видеосъёмки Пугачёва надела очки.

Ранее в соцсетях фотограф Юлия Чумакова опубликовала новое фото Аллы Пугачёвой и Максима Галкина*, на котором 77-летняя певица в розовом свитере, джинсах и кроссовках с головным убором, а её супруг в коричневом поло и синих брюках держатся за руки. Поклонники в комментариях восхитились их внешним видом, отметив, что они замечательно выглядят, а Алла — красотка.