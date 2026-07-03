Пугачёва хранит на российских счетах 120 млн рублей и получает доход от песен

Певица Алла Пугачёва продолжает владеть солидными активами в России. На её банковских счетах лежит 120 миллионов рублей, которые приносят стабильный доход в виде процентов. Такие данные приводит «Царьград».

По информации телеканала, это лишь часть состояния артистки. За ней сохраняется несколько объектов недвижимости: дача на Истринском водохранилище в долевом владении с дочерью Кристиной Орбакайте, просторная квартира в Филипповском переулке площадью 303 квадратных метра с собственным кинозалом, а также дача в ДСК «Творчество», тоже оформленная в долях.

Однако главный источник поступлений — авторские права. Пугачёва зарегистрировала права более чем на 200 песен. Поскольку она не имеет статуса иностранного агента, композиции продолжают приносить отчисления при любом публичном использовании в России — на концертах, в фильмах или рекламе.

Что касается замка в деревне Грязь, то он никогда не принадлежал певице. Это добрачное имущество её мужа Максима Галкина*, а артистка лишь проживала там с семьёй. Недавно супруг примадонны передал детям, Гарри и Лизе, по одной шестой доли в этом владении — предположительно, из-за рисков, связанных с его статусом иноагента.

На днях в СМИ появилась информация, что Алла Пугачёва прекратила концертную деятельность из-за последствий двух операций на сердце. 77-летняя артистка около полугода назад проходила лечение в европейской клинике, после которого организм перестал выдерживать серьёзные нагрузки. Отмечаются одышка и боли в груди, риск ухудшения при выступлениях значительно вырос.

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