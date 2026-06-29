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Регион
29 июня, 11:49

77-летняя Пугачёва перенесла две операции на сердце за полгода

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alla_orfey

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alla_orfey

Алла Пугачёва прекратила концертную деятельность из-за проблем со здоровьем после двух операций на сердце. Об этом сообщает Mash.

77-летняя артистка около полугода назад проходила лечение в европейской клинике, где ей были проведены хирургические вмешательства на сердце. После операций состояние организма, как утверждается, перестало позволять серьёзные физические нагрузки. У певицы отмечаются одышка и боли в области груди, а риск ухудшения самочувствия при выступлениях значительно вырос.

В связи с этим Пугачёва отказалась от дальнейших концертов и частных выступлений, включая предложение о шоу в Таиланде с гонораром около 2 миллионов долларов и закрытое мероприятие за 500 тысяч долларов. Медики рекомендовали артистке ограничить нагрузку и завершить активную сценическую деятельность.

Проблемы с сердцем у Пугачёвой фиксировались и ранее: в разные годы ей проводили операции по стентированию сосудов сердца, включая вмешательства в 2006, 2008 и 2010 годах, направленные на восстановление кровотока.

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Ранее Алле Пугачёвой поступало предложение выступить с двумя концертами в Таиланде, общий гонорар за которые мог составить около 2 миллионов долларов. Организаторы планировали масштабное шоу с дорогой постановкой и высоким уровнем интереса со стороны обеспеченной публики.

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Милена Скрипальщикова
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