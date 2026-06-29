Пугачёвой предложили 2 млн долларов за выступления в Таиланде

Певице Алле Пугачёвой поступило предложение дать два концерта в Таиланде за два миллиона долларов. Данную информацию передаёт Telegram-канал Mash.

По информации источника, организаторы задумывали масштабную постановку. Предполагалось, что стоимость билетов в первые ряды достигнет 30 тысяч долларов за место. В пересчёте на рубли эта сумма составляет порядка 2,7 тысячи. Среди зрителей рассчитывали увидеть крупных предпринимателей и других состоятельных поклонников творчества певицы.

Помимо основных выступлений, Примадонне поступило отдельное приглашение. Речь шла о частном мероприятии с гонораром в полмиллиона долларов. Детали возможных контрактов пока не раскрываются.

Ранее бывший участник «Фабрики звёзд» Михаил Гребенщиков выразил мнение, что Алле Пугачёвой будет крайне непросто вернуться в Россию. Он с иронией отметил, что сегодня эту тему многие предпочитают обходить стороной. Главным препятствием для возвращения Гребенщиков назвал резкие заявления, которые певица позволяла себе в адрес страны, давшей ей всё. По его мнению, Пугачёва наговорила слишком много противоречивого, и это создало серьёзный барьер.