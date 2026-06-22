«Деньги замораживаются»: Почему замок Пугачёвой и Галкина* может годами ждать покупателя

Певица Алла Пугачёва решила продать московскую квартиру, а её муж Максим Галкин* пытается избавиться от замка в деревне Грязь, но сделать это практически невозможно. Почему — разобрался Kp.ru.

Осенью 2022 года Максим Галкин* получил статус иноагента. Это наложило жёсткие ограничения на сделки с недвижимостью: с 1 марта 2025 года все доходы от продажи имущества должны поступать на спецсчёт в банке, а снять их можно лишь после исключения из реестра. Адвокат Тимур Матвеев объяснил, что даже продажа по доверенности сложна, а деньги фактически замораживаются.

Галкин* переоформил часть долей на детей Гарри и Елизавету, но это не упрощает сделку. Сделки с недвижимостью несовершеннолетних требуют разрешения опеки, а конечная цель вывода средств за границу будет под пристальным контролем.

Вторая проблема: дом площадью 1867 кв. м до сих пор не был зарегистрирован в кадастре, хотя участки земли под ним оформлены. Владельцы годами не регистрировали объект — теперь делать это придётся через суд.

Третья причина — антиквариат. Галкин* собирал коллекцию более десяти лет, её оценивали в сумму более 2 млрд рублей. Часть ценностей хранится в замке, и проблемы с вывозом за границу превратили дом в склад.

Замок выполнен в готическом стиле с гаргульями, доспехами и вензелями — найти покупателя на такую экзотику крайне сложно. К тому же поместье находится в обычной деревне, а не в охраняемом посёлке. Ежемесячные расходы на содержание — более 700 тысяч рублей.

Сейчас единственный выход для Галкина* — оставить замок детям в надежде сохранить имущество, которое практически невозможно продать. Эксперты сходятся во мнении, что с такой репутацией и документами объект останется дорогой обузой на долгие годы.

Ранее юрист Иван Соловьёв предупредил, что Алла Пугачёва и Максим Галкин* могут лишиться имущества в России после вступления с 1 сентября 2026 года закона о конфискации за нарушения против интересов страны. Однако норма обратной силы не имеет — под действие попадут только нарушения, совершённые после этой даты.

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