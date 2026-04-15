15 апреля, 12:44

В доме Пугачёвой началась генеральная уборка перед её возможным возвращением

Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alla_orfey

Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alla_orfey

В доме в Филипповском переулке Москвы, где находится квартира певицы Аллы Пугачёвой, началась генеральная уборка. Об этом сообщает корреспондент «Абзаца».

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов утверждает, что артистка планировала вернуться инкогнито в Россию инкогнито. Однако Примадонна, вероятно, отменила планы, когда о них узнали журналисты.

От Примадонны до изгоя: где Алла Пугачёва встречает 77-летие и какое тайное наследство оставила детям
От Примадонны до изгоя: где Алла Пугачёва встречает 77-летие и какое тайное наследство оставила детям

Напомним, сегодня, 15 апреля, Алла Пугачёва отмечает 77-й день рождения. Но, похоже, что певица всё же не приедет праздновать в Россию, о чём сообщила и её представитель. Примадонна будет отмечать на Кипре в узком семейном кругу — так говорит информированный источник, знакомый с планами артистки. Праздник организуют в одном из ресторанов Лимасола, который полностью закроют для посторонних, чтобы никто не мешал имениннице и её близким.

Юрий Лысенко
