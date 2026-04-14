Пугачёва не приедет в Россию на день рождения: представитель опровергла слухи

Алла Пугачева не планирует приезжать в Россию в апреле. Об этом РИА «Новости». сообщила представитель певицы Елена Чупракова.

Ранее в СМИ появились сообщения о возможном визите Примадонны 15 апреля — в день ее рождения. А перед этим в медиа обсуждали и более широкий сценарий — что певица якобы может приехать в Россию этой весной, а летом даже выступить в Москве.

Алла Пугачёва уехала из России весной 2022 года вместе с мужем-иноагентом Максимом Галкиным* и детьми после начала СВО. Первой основной точкой для семьи стал Израиль. Позже в светской хронике Пугачёву всё чаще связывали и с Кипром: осенью 2023 года Life.ru писал, что новые семейные фото подтвердили её пребывание там, а не в России.

После переезда Пугачёва приезжала в Россию как минимум дважды: в августе 2022 года, затем в мае 2023-го — тогда она прилетела проститься с кутюрье и другом Валентином Юдашкиным, прибыв в Москву 3 мая и уехав уже 7 мая, на следующий день после церемонии. Позже, в ноябре 2023 года, её помощница Елена Чупракова подтверждала ещё один приезд певицы в Москву.

*Включён в перечень иностранных агентов Минюста России.