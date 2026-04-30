Бизнесмен назвал замок Галкина* тремя словами

Певец и общественный деятель Андрей Ковалёв раскритиковал замок Максима Галкина* в подмосковной деревне Грязь. В интервью NEWS.ru он назвал строение «новоделом дурного вкуса».

По мнению Ковалёва, шоумен мог построить замок не ради архитектурной ценности, а для демонстрации статуса. Он предположил, что таким образом артист хотел «потешить собственное эго».

Сам Ковалёв несколько лет назад приобрёл в Подмосковье старинную усадьбу Гребнево. По его словам, сделал он это не ради пафоса, а из желания спасти историческое место.

«Мне стало безумно жалко [усадьбу]. Когда я её купил, это была помойка с четырёхметровым борщевиком и сгоревшими зданиями, почти разрушена. Сейчас стало смыслом моей жизни восстановление усадьбы… В 2030 году будем отмечать 700-летие усадьбы. А у Галкина — новодел дурного вкуса», — отметил он.

Ковалёв подчеркнул, что в Гребнево удалось вложить много сил и средств. Сейчас, по его словам, усадьба стала уютным и живописным местом для отдыха, концертов, фестивалей и детских спектаклей. Он также напомнил, что Галкин* уехал из России и оставил свой замок. На этом фоне Ковалёв противопоставил ему восстановление Гребнево.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.