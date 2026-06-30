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30 июня, 09:11

Онищенко призвал перенёсшую операции на сердце Пугачёву подумать о детях

Обложка © ТАСС / Наталья Шатохина/NEWS.ru, Вячеслав Прокофьев

Обложка © ТАСС / Наталья Шатохина/NEWS.ru, Вячеслав Прокофьев

Отказ певицы Аллы Пугачёвой от активных выступлений был правильным решением на фоне сообщений о проблемах со здоровьем, заявил академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, работа артиста только со стороны может казаться лёгкой, но на самом деле концерты требуют серьёзных физических и эмоциональных усилий.

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Собеседник радио «Комсомольская правда» отметил, что в такой ситуации уход от регулярной сценической нагрузки выглядит оправданным шагом. Он добавил, что давать медицинские советы заочно было бы непрофессионально, поскольку точные диагнозы неизвестны, однако лучше уделить больше времени наследникам.

«Учитывая, что у неё двое маленьких детей, их ещё надо, как говорится, на ноги поднимать… Решение об уходе [со сцены], исходя из имеющейся информации, представляется правильным. <...> Потому что надо заниматься детьми», — цитирует эксперта kp.ru.

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Напомним, по данным Mash, Алла Пугачёва прекратила концертную деятельность из-за проблем со здоровьем. Звезда перенесла две операции на сердце за полгода.

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Борис Эльфанд
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