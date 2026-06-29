Представитель Пугачёвой вышла на связь после сообщений об операциях на сердце

Сообщения о перенесённых операциях на сердце и завершении творческой деятельности Аллы Пугачёвой не подтвердились. Представитель артистки лена Чупракова заявила РИА «Новости», что не располагает такой информацией.

«Нет, у меня такой информации нет. Я не в курсе», — сказала она.

Ранее в ряде СМИ сообщалось о том, что Алла Пугачёва якобы прекратила концертную деятельность из-за состояния здоровья после хирургических вмешательств на сердце. Около полугода назад 77-летняя артистка проходила лечение в европейской клинике, где ей были проведены операции на сердце.