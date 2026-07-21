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21 июля, 09:55

«Тайна синяков»: Косметолог назвала две причины появления тёмных пятен на руке Пугачёвой

Косметолог Мухина связала пятна на кисти Пугачёвой с процедурами или лекарствами

Синеватые пятна на руке певицы Аллы Пугачёвой могут быть следами медицинских процедур или приёма препаратов, влияющих на свёртываемость крови. Такое предположение в беседе с «Абзацем» высказала врач-косметолог Марият Мухина.

Синяки Пугачёвой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yakovleva_alexsandra

Синяки Пугачёвой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yakovleva_alexsandra

Поводом для обсуждения стал снимок, сделанный поклонницей во время прогулки 77-летней певицы по Юрмале. На фотографии пользователи заметили две гематомы в районе кисти.

«Алла Пугачёва показала руку с синими пятнами в зоне, куда могут сползать гематомы от капельниц», — отметила специалист.

По её версии, уколы могли делать в вены кисти, а кровоподтёки со временем сместились к ладони.

Мухина назвала и другое возможное объяснение. После стентирования сердца пациентам часто назначают антикоагулянты и антиагреганты, из-за которых сосуды становятся более уязвимыми, а синяки появляются даже после небольшого давления.

Врач подчеркнула, что речь идёт лишь о предположениях по фотографии. Точную причину подобных изменений можно установить только после очного осмотра.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Аллу Пугачёву сняли на видео во время прогулки по Юрмале без привычных тёмных очков. Заметив камеру, 77-летняя певица прикрыла лицо, а затем надела очки, приготовившись к контакту с людьми.

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Обложка © Shutterstock / FOTODOM / magicinfoto

Владимир Озеров
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