«Тайна синяков»: Косметолог назвала две причины появления тёмных пятен на руке Пугачёвой

Синеватые пятна на руке певицы Аллы Пугачёвой могут быть следами медицинских процедур или приёма препаратов, влияющих на свёртываемость крови. Такое предположение в беседе с «Абзацем» высказала врач-косметолог Марият Мухина.

Синяки Пугачёвой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yakovleva_alexsandra

Поводом для обсуждения стал снимок, сделанный поклонницей во время прогулки 77-летней певицы по Юрмале. На фотографии пользователи заметили две гематомы в районе кисти.

«Алла Пугачёва показала руку с синими пятнами в зоне, куда могут сползать гематомы от капельниц», — отметила специалист.

По её версии, уколы могли делать в вены кисти, а кровоподтёки со временем сместились к ладони.

Мухина назвала и другое возможное объяснение. После стентирования сердца пациентам часто назначают антикоагулянты и антиагреганты, из-за которых сосуды становятся более уязвимыми, а синяки появляются даже после небольшого давления.

Врач подчеркнула, что речь идёт лишь о предположениях по фотографии. Точную причину подобных изменений можно установить только после очного осмотра.

Ранее Life.ru рассказывал, что Аллу Пугачёву сняли на видео во время прогулки по Юрмале без привычных тёмных очков. Заметив камеру, 77-летняя певица прикрыла лицо, а затем надела очки, приготовившись к контакту с людьми.