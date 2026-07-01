Звезда «Ранеток» готовится стать многодетной матерью в 36 лет

Певица Анна Руднева, получившая известность как солистка группы «Ранетки», готовится стать многодетной мамой в 36 лет. Она впервые показала поклонникам возлюбленного и детей от предыдущих отношений. Девушка рассказала в соцсети, что это самая удивительная история любви.

Семья Рудневой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ rudneva_a

«Наконец-то знакомлю вас с полным составом нашего семейства. Мы с Ильёй познакомились действительно волей случая, и как-то сразу поняли, что наш путь в одну сторону. Самое смешное, что ни он, ни я не собирались больше жениться, да и каждый из нас уже был с таким приличным бэграундом», — написала звезда.

На фото Руднева появилась с округлившимся животом. Она не стала раскрывать пол малыша, что подогрело любопытство фанатов. Первым мужем певицы был актёр и коллега по «Ранеткам» Павел Сердюк. У пары родилась дочь София. Второй раз Руднева вышла замуж за музыканта Дмитрия Белина. В браке появился на свет Тимофей. Развод состоялся в 2023 году.

Ранее американская актриса Энн Хэтэуэй, известная по фильму «Дьявол носит Prada», рассказала поклонникам в соцсети о своей беременности. Она выложила видео, на котором показала свой округлившийся живот. Сейчас актрисе 43 года. Она замужем за актёром и бизнесменом Адамом Шульманом. Пара зарегистрировала брак в 2012 году.