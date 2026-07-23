Суд вынес приговор приёмной дочери Алёны Кравец

Приёмной дочери актрисы и певицы Алёны Кравец Даниэлле назначили 2,5 года лишения свободы условно за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщил РИА «Новости» адвокат девушки Геннадий Кузьмин.

Защитник уточнил, что обжаловать вынесенное решение сторона не планирует. Он также раскрыл детали дела, пояснив, почему его подзащитная оказалась на скамье подсудимых.

По словам юриста, девушка попала в мошенническую схему. Она сообщила злоумышленникам код из СМС, после чего ей начали угрожать обвинением в государственной измене.

Под давлением Даниэлла была вынуждена отправить некоему человеку крупную сумму наличных. Средства ей доставил курьер.

Позднее выяснилось, что эти деньги принадлежали мужчине. Его несовершеннолетняя дочь также находилась под влиянием тех же аферистов.

Ранее в эфире телепередачи приёмная наследница певицы утверждала, что в семье она сталкивалась с унижениями и физическим насилием. Девушка также говорила, что в 15 лет её вернули в детский дом.

Сама Алёна Кравец эти заявления отвергала. Она объясняла возвращение ребенка серьёзными проблемами со здоровьем и поведением, из-за которых совместное проживание стало невозможным.

Алёна Кравец (урожденная Кругликова) — российская актриса, модель и певица, которая получила широкую известность благодаря своему скандальному образу и регулярному участию в ток-шоу в качестве эксперта или героини. Родилась в 1985 году в Москве, начинала карьеру как модель, затем попробовала себя в музыке и кино. Настоящая популярность пришла к ней после замужества с бизнесменом Русланом Кравецом. Их бурная личная жизнь с громкими ссорами, разводами и судебными разбирательствами, а также её эпатажные высказывания о других знаменитостях, включая фотосессию на могиле Юлии Началовой и желание родить детей от покойного Армена Джигарханяна, сделали её одной из самых неоднозначных светских персон.