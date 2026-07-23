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Регион
23 июля, 18:51

Суд вынес приговор экс-капитану юношеской сборной России по хоккею за мошенничество

Экс-капитана юношеской сборной по хоккею Хованова осудили на три года условно

Александр Хованов. Обложка © ТАСС / Петр Ковалёв

Александр Хованов. Обложка © ТАСС / Петр Ковалёв

Бывшего капитана юношеской сборной России по хоккею Александра Хованова осудили за крупное мошенничество на три года условно. Приговор вынес Вольский районный суд Саратовской области.

«[Назначено] три года лишения свободы условно, с испытательным сроком один год», — приводит сообщение суда ТАСС.

Хованова признали виновным в мошенничестве по двум эпизодам. Следствие установило, что в период с июня по декабрь 2023 года он пообещал двум жителям региона достать хоккейную экипировку по ценам значительно ниже рыночных. Доверчивые покупатели передали ему в общей сложности более трёх миллионов рублей, но обещанного товара так и не увидели.

26-летний Хованов является воспитанником казанского «Ак Барса». В 2016 году он привёл сборную России к бронзовым медалям зимних юношеских Олимпийских игр, а в 2020 году стал серебряным призёром молодёжного чемпионата мира. В 2018-м нападающего задрафтовал клуб НХЛ «Миннесота», однако пробиться в сильнейшую лигу мира хоккеист не сумел, выступая в низших американских дивизионах. В КХЛ он провёл семь матчей за «Ак Барс», не набрав очков, после чего играл в чемпионатах Белоруссии и Франции.

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Ранее сообщалось, что олимпийская медалистка и звезда французского биатлона Жулия Симон оказалась фигуранткой уголовного дела о краже и мошенничестве с банковской картой. Среди троих потерпевших значится бывшая напарница Симон по сборной Жюстин Бреза-Буше.

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Юлия Сафиулина
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