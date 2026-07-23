Суд вынес приговор экс-капитану юношеской сборной России по хоккею за мошенничество

Бывшего капитана юношеской сборной России по хоккею Александра Хованова осудили за крупное мошенничество на три года условно. Приговор вынес Вольский районный суд Саратовской области.

«[Назначено] три года лишения свободы условно, с испытательным сроком один год», — приводит сообщение суда ТАСС.

Хованова признали виновным в мошенничестве по двум эпизодам. Следствие установило, что в период с июня по декабрь 2023 года он пообещал двум жителям региона достать хоккейную экипировку по ценам значительно ниже рыночных. Доверчивые покупатели передали ему в общей сложности более трёх миллионов рублей, но обещанного товара так и не увидели.

26-летний Хованов является воспитанником казанского «Ак Барса». В 2016 году он привёл сборную России к бронзовым медалям зимних юношеских Олимпийских игр, а в 2020 году стал серебряным призёром молодёжного чемпионата мира. В 2018-м нападающего задрафтовал клуб НХЛ «Миннесота», однако пробиться в сильнейшую лигу мира хоккеист не сумел, выступая в низших американских дивизионах. В КХЛ он провёл семь матчей за «Ак Барс», не набрав очков, после чего играл в чемпионатах Белоруссии и Франции.

Ранее сообщалось, что олимпийская медалистка и звезда французского биатлона Жулия Симон оказалась фигуранткой уголовного дела о краже и мошенничестве с банковской картой. Среди троих потерпевших значится бывшая напарница Симон по сборной Жюстин Бреза-Буше.