ФБР задержало главу Ассоциации футбола Аргентины в аэропорту Нью-Йорка

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР( США остановили президента Аргентинской ассоциации футбола Клаудио Тапиа при попытке покинуть страну. Об инциденте рассказал аргентинский телеканал TN.

Инцидент случился после завершения чемпионата мира. Вместе с руководителем AFA процедуру прошли и другие члены спортивной организации.

У задержанных изъяли компьютеры и мобильные телефоны. Сейчас силовики изучают содержимое электронных носителей.

По судебным документам, Тапиа, казначей Пабло Товигино и бизнесмен Хавьер Фарони обязаны явиться в суд Южного округа Флориды. Дата дачи показаний назначена на 30 июля.

Правоохранителей интересуют финансовые и коммерческие сделки ассоциации. В частности, проверяется приобретение элитной недвижимости в Южной Флориде.

Установлено, что Фарони вместе с супругой купили как минимум четыре объекта. Их общая стоимость превышает 11 миллионов долларов.

Параллельно Министерство юстиции США ведёт предварительное расследование финансовых потоков AFA. Ведомство выясняет, могли ли операции, проведенные через американские банки, содержать признаки финансового мошенничества.

Напомним, ранее стало известно, что власти США проверяют финансовую деятельность Ассоциации футбола Аргентины (AFA) в рамках расследования возможных мошенничества и отмывания денег. По данным американских СМИ, внимание ФБР и Министерства юстиции США привлекли транзакции на сумму свыше 300 млн долларов, связанные с коммерческими контрактами, спонсорскими соглашениями и компанией TourProdEnter LLC, через которую проходили средства. Следователи изучают, соответствовали ли переводы заявленным футбольным операциям и не использовались ли подставные фирмы для вывода денег. На данный момент обвинения никому не предъявлены, расследование находится на предварительной стадии, а Ассоциация футбола Аргентины отвергает все подозрения.