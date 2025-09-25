Интервидение
24 сентября, 21:38

Многократную чемпионку мира по биатлону Симон обвинили в краже и мошенничестве

Жулия Симон. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / julia_.simon

Французская звезда биатлона и олимпийская медалистка Жулия Симон оказалась в центре громкого скандала. По данным издания Le Dauphiné Libéré, спортсменку обвиняют в краже и мошенничестве с банковской картой. Заседание суда назначено на 24 октября, прокуратура подтвердила, что дело получило официальный ход.

По версии следствия, в деле трое потерпевших, в том числе бывшая напарница Симон по сборной Жюстин Бреза-Буше. Расследование показало, что во время лыжероллерного фестиваля Blinkfestivalen в 2022 году Симон якобы использовала чужую карту для покупок на сумму около 1-2 тыс. евро. Сама биатлонистка категорически отвергает обвинения.

Экс-чемпион UFC загремел за решётку из-за педофила, который домогался его маленького сына
Ранее Life.ru писал, что чемпиона мира по тхэквондо Эмина Четинбага задержали в Москве по подозрению в вымогательстве. Следствие вменяет ему четыре эпизода, включая преступления против госвласти и экономической собственности.

Главные события в биатлоне, футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

