Многократную чемпионку мира по биатлону Симон обвинили в краже и мошенничестве
Жулия Симон. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / julia_.simon
Французская звезда биатлона и олимпийская медалистка Жулия Симон оказалась в центре громкого скандала. По данным издания Le Dauphiné Libéré, спортсменку обвиняют в краже и мошенничестве с банковской картой. Заседание суда назначено на 24 октября, прокуратура подтвердила, что дело получило официальный ход.
По версии следствия, в деле трое потерпевших, в том числе бывшая напарница Симон по сборной Жюстин Бреза-Буше. Расследование показало, что во время лыжероллерного фестиваля Blinkfestivalen в 2022 году Симон якобы использовала чужую карту для покупок на сумму около 1-2 тыс. евро. Сама биатлонистка категорически отвергает обвинения.
