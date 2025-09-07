Задержанного в Москве чемпиона мира по тхэквондо обвинили в преступлениях против власти
Чемпион мира по тхэквондо Эмин Четинбаг. Обложка © Московский центр боевых искусств Москомспорта
Чемпион мира по тхэквондо Эмин Четинбаг арестован в Москве до 14 октября по обвинению в вымогательстве денег у криптоинвесторов. СК инкриминирует ему четыре эпизода, включая в преступления против госвласти, следует из документов Зюзинского суда в Москве.
«Четинбаг обвиняется в совершении четырёх преступлений организованной группой, два из которых против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, другие два из которых против экономической собственности, имеющих повышенную общественную опасность и резонансный характер», — сказано в материалах дела.
По версии следствия, банда Четинбага занималась вымогательством у людей, которые занимаются криптовалютой и имеют крупные суммы денег. Жертвами чемпиона и его подельников, один из которых оперуполномоченный сотрудник полиции, стали несколько москвичей. Общий ущерб оценивается в 4 миллиона рублей. Пятерых участников банды арестовали, ещё одного разыскивают.