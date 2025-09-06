СК задержал чемпиона мира по тхэквондо Четинбага и полицейских за мошенничество

В Москве задержали банду мошенников. В её составе были действующие полицейские и известный спортсмен — чемпион мира по тхэквондо Эмин Четинбаг. Об этом сообщили в следственных органах СК России по городу.

Преступники находили людей, которые владели крупной суммой в криптовалюте. Четинбаг договаривался с жертвой о встрече. В это время его сообщники, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, угрожали людям задержанием и обвинениями в терроризме. Под этим предлогом они отбирали телефоны и вымогали деньги.

«Четинбаг, пользуясь тем, что он хорошо знаком с потерпевшими, назначал им встречи, проверял обстановку и сообщал информацию другим участникам о месте их нахождения», — отмечается в сообщении.

Их жертвами стали несколько москвичей, общий ущерб превысил 4 миллиона рублей. Пятерых участников банды арестовали, ещё одного разыскивают. Расследование продолжается.