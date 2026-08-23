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23 августа, 14:35

Макс Ферстаппен разбил болид на первом круге Гран-при Нидерландов

Обложка © ТАСС / АР / Eric Gay

Обложка © ТАСС / АР / Eric Gay

Гонку Гран-при Нидерландов пришлось остановить уже на первом круге из-за аварии Макса Ферстаппена. Четырёхкратный чемпион Формулы-1 потерял управление на мокрой трассе и влетел в отбойник. Сам гонщик не пострадал, он сообщил по радио, что с ним всё в порядке.

Ферстаппен разбил болид на старте. Фото © Трансляция Формулы-1

Ферстаппен разбил болид на старте. Фото © Трансляция Формулы-1

На старте гонки пошёл дождь, трасса стала скользкой. Ферстаппен не справился с управлением на старт-финишной прямой. После аварии организаторы остановили гонку красным флагом, чтобы восстановить повреждённые ограждения.

На момент остановки лидировал Ландо Норрис из «Макларена», который стартовал с первого места. На второй позиции — Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса», на третьей — его партнёр по команде Джордж Расселл.

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Ранее на трассе «Зандворт» прошла квалификация перед спринтерской гонкой Гран-при Нидерландов. Лучшее время показал Джордж Расселл из «Мерседеса» — круг за 1 минуту 11,567 секунды. Всего на 41 тысячную секунды от него отстал действующий чемпион Ландо Норрис из «Макларена». Третье место занял Шарль Леклер из «Феррари», уступив Расселлу 55 тысячных.

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Наталья Афонина
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