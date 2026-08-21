Сезон «Формулы-1» после паузы возобновляется этапом в Нидерландах

Сезон «Формулы-1» возобновится после четырёхнедельной паузы этапом в Нидерландах. Программа 12-го этапа чемпионата мира стартует 21 августа на автодроме в Зандворте.

Гран-при Нидерландов станет предпоследним этапом сезона со спринтерской гонкой. Лидером чемпионата остаётся итальянец Кими Антонелли из «Мерседеса». Он опережает британца Льюиса Хэмилтона из «Феррари» на 50 очков, а партнёра по команде Джорджа Расселла — на 59.

Перед летней паузой первую победу в сезоне одержал действующий чемпион мира Ландо Норрис из «Макларена». Четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен в этом году ещё не выигрывал. Нидерландский гонщик попробует прервать серию на домашнем этапе.

Перед стартом этапа Ферстаппен продлил контракт с «Ред Булл» до 2030 года. Карлос Сайнс — младший заключил новое многолетнее соглашение с «Уильямсом», а Александер Албон останется в команде ещё на один сезон. Исаак Хаджар из «Ред Булл» получил травму на тренировке и пропустит гонку. Его заменит Лиам Лоусон из «Рейсинг Буллз», место которого займёт Юки Цунода.

Гран-при Нидерландов вернулся в календарь «Формулы-1» в 2021 году на фоне успехов Ферстаппена. До этого страна не принимала этап чемпионата с 1985 года. Организаторы оценили экономические перспективы гонки и реконструировали автодром, который проводил этапы «Формулы-1» с 1952 года.

Длина круга в Зандворте составляет 4259 метров. Короче в календаре только трасса Гран-при Монако. Трек насчитывает 14 поворотов, два из которых имеют наклон 18 градусов. Узкое полотно может осложнить обгоны. Ферстаппен выигрывал здесь в 2021–2023 годах, Норрис победил в 2024 году, а Оскар Пиастри — в 2025-м.

В пятницу гонщики проведут свободную практику в 13:30 мск и квалификацию к спринту в 17:30 мск. Спринтерская гонка начнётся в субботу в 13:00 мск, а квалификация — в 17:00 мск. Основная гонка завершит программу этапа в воскресенье и стартует в 16:00 мск.

Ранее сообщалось, что Гран-при «Формулы-1» в Малайзии пройдёт со 2 по 4 октября на трассе «Сепанг». Этап заменил отменённые гонки в Бахрейне и Саудовской Аравии. Организаторы исключили их из календаря из-за ситуации в регионе. Малайзия принимала «Формулу-1» с 1999 по 2017 год, а наибольшее число побед на «Сепанге» одержал Себастьян Феттель. Последнюю гонку перед перерывом выиграл Макс Ферстаппен.