Гран-при «Формулы-1» пройдёт в Малайзии вместо Бахрейна

Гран-при чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» в 2026 году пройдёт в Малайзии. Соревнования состоятся на трассе «Сепанг» со 2 по 4 октября. Об этом сообщила пресс-служба серии.

Ранее организаторы отменили этапы в Бахрейне и Саудовской Аравии из-за ситуации в регионе. Гран-при Бахрейна был запланирован на 10–12 апреля, Саудовской Аравии — на 17–19 апреля. Малайзия приняла этап вместо отменённых гонок.

«Формула-1» уже проводила гонки в Малайзии с 1999 по 2017 год. Наибольшее количество побед на «Сепанге» одержал немец Себастьян Феттель. Последним триумфатором малайзийского этапа стал нидерландец Макс Ферстаппен.

Ранее в «Формуле-1» приняли решение скорректировать двигательные правила на сезоны 2027–2028 годов. Изменения направлены на сокращение роли электрической составляющей и возвращение акцента на пилотирование на пределе. Новый регламент 2026 года предполагал почти равное распределение мощности между ДВС и гибридной системой, а также переход на «зелёное» топливо.