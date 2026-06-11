Ферстаппен называл новые правила «антигонками» — теперь «Формула-1» пошла на изменения

В «Формуле-1» договорились изменить спорные правила по двигателям на сезоны 2027 и 2028 годов. Главная цель — уменьшить зависимость машин от электрической мощности и вернуть больше езды на пределе. Об этом сообщило издание The Athletic.

Новый моторный регламент ввели в 2026 году. Он предполагал почти равное соотношение мощности от двигателя внутреннего сгорания и электрической части, а также использование полностью экологичного топлива.

Однако гонщики быстро начали критиковать новую концепцию. Из-за нехватки энергии пилотам приходилось слишком внимательно следить за зарядом батареи и моментами её использования, особенно в квалификации.

Макс Ферстаппен называл новые правила «anti-racing» и сравнивал ситуацию с «Formula E on steroids». Фернандо Алонсо, в свою очередь, говорил, что «Формула-1» превратилась в «battery world championship».

После обсуждений с участием FIA, «Формулы-1», команд и производителей силовых установок было принято решение скорректировать баланс мощности. В 2027 году мощность двигателя внутреннего сгорания вырастет на 20 кВт — до 420 кВт, а электрическая мощность батареи снизится на 50 кВт.

По данным FIA, соотношение изменится с 53/47 до 58/42 в пользу классического двигателя. В 2028 году мощность ДВС увеличат ещё раз — до 450 кВт, а баланс станет примерно 60/40.

Такое решение должно сделать квалификационные круги более быстрыми и «чистыми», чтобы пилоты могли чаще атаковать на полной скорости, а не строить круг вокруг экономии энергии.

В FIA заявили, что изменения направлены на решение проблем с управлением энергией и характеристиками подачи топлива, но при этом не должны испортить зрелищность гонок, которую дал новый регламент.

Ранее Макс Ферстаппен ответил на вопрос об уходе из «Формулы-1». Его контракт с «Ред Булл» действует до конца 2028 года, но гонщик не спешит с решением о продлении сотрудничества.