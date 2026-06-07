Зумер из «Мерседеса» продолжает разрывать «Формулу-1»: Выиграл уже пятую гонку подряд

Шестой этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» (Гран-при Монако) завершился победой итальянского пилота команды «Мерседес» Кими Антонелли. Молодой гонщик смог обойти именитых соперников на легендарной городской трассе.

Вторую строчку пьедестала занял британец Льюис Хэмилтон, выступающий за «Феррари». «Бронза» досталась французу Исаку Хаджару из «Ред Булл».

Четырёхкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен не смог завершить гонку, сойдя сразу после старта. Местный герой и любимец публики монегаск Шарль Леклер на «Феррари» попал в серьёзную аварию, врезавшись в стену. Для него это был первый заезд после подписания нового контракта с командой.

Из-за инцидента с участием Леклера на трассе появились красные флаги, и гонку временно пришлось остановить.

Для 19-летнего Антонелли это уже пятая победа подряд. Он лидирует в общем зачёте, набрав 156 очков. У Хэмилтона 90 очков. На третьем месте идёт напарник итальянца, британец Джордж Расселл (88 очков).

В кубке конструкторов лидирует немецкий «Мерседес» (244 очка). Далее идут итальянская «Феррари» (165) и британский «Макларен» (118).