«Всё полностью уничтожено»: Ферстаппен сошёл с гонки в Монако сразу после старта

Четырёхкратный чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1» Макс Ферстаппен не смог завершить Гран-при Монако. Пилот сошёл с дистанции сразу после стартового сигнала из-за технической неисправности своего болида.

«Ну да, просто отлично, всё полностью уничтожено. Какого фига, чувак?» — сказал Ферстаппен по радиосвязи сразу после того, как машина остановилась.

Нидерландский гонщик команды «Ред Булл» начал воскресную гонку со второй позиции. Однако практически сразу его автомобиль резко сбросил скорость и встал, из-за чего он откатился на последнее место. Затем пилот заехал в боксы и досрочно завершил участие в заезде.

Победителем гран-при стал итальянец Кими Антонелли («Мерседес»), второе место занял британец Льюис Хэмилтон («Феррари»), третье — француз Изак Хаджар («Ред Булл»).

Ранее Life.ru писал, что итальянский пилот «Мерседеса» Кими Антонелли выиграл Гран-при Майами — четвёртый этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1». Молодой спортсмен, стартовав с поул-позиции, довёл гонку в Майами до победы, и тот успех стал для него уже третьим подряд: до Майами он первым финишировал на этапах в Китае и Японии. Второе место занял действующий чемпион «Формулы-1», британец Ландо Норрис из «Макларена», уступив победителю 2,728 секунды.