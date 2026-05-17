Экипаж Verstappen Racin сошёл с трассы на гонке «24 часа Нюрбургринга»

Экипаж Verstappen Racing, за который выступает четырёхкратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен, столкнулся с серьёзными проблемами во время марафона «24 часа Нюрбургринга».

В составе команды также едут австриец Лукас Ауэр, испанец Даниэль Хункаделья и Жюль Гурон из Андорры. За три часа до завершения гонки автомобиль под управлением Хункадельи получил повреждение колеса.

До инцидента Verstappen Racing уверенно шла первой, однако затянувшийся ремонт выбил экипаж из борьбы за лидерство. Машина простояла в боксах более получаса, команда выпала из топ-10 и почти потеряла шансы на победу.

Механики продолжают устранять неисправность и рассчитывают вернуть автомобиль на трассу. Сам Нюрбургринг, особенно его легендарная «Северная петля», считается одной из самых коварных и опасных трасс мира. За сложность и высокий риск её давно прозвали «Зелёным адом».