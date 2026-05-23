Ферстаппен ответил на вопрос об уходе из «Формулы-1»

Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен заявил о намерении продолжить выступления в «Формуле-1». Слова гонщика приводит издание De Telegraaf.

Пилот команды «Ред Булл» дал однозначный ответ на вопросы о паузе в карьере. Он подчеркнул, что такой сценарий не рассматривается.

«Да, конечно. Если только не случится нечто совсем невероятное, но я этого не ожидаю. Могу подтвердить, что останусь в «Формуле‑1», — сказал спортсмен.

При этом нидерландец признался, что речь не обязательно идёт о нынешней команде. Контракт с «Ред Булл» действует до конца 2028 года, но гонщик не спешит с решением о продлении сотрудничества.

«Я всегда говорил, что хотел бы остаться в команде на всю жизнь. Но решение не обязательно принимать сегодня или завтра. Будь то здесь или где‑то ещё — на кону стоит нечто большее, чем просто контракт», — пояснил он.

Ферстаппен также заявил, что ведёт переговоры с «Ред Булл» и по другим проектам. Он призвал не драматизировать ситуацию и отметил, что спокойно относится к будущему.

Ранее гонщик допускал досрочное завершение карьеры. Сообщалось, что Ферстаппен может уйти из Ф-1 из-за недовольства новым техническим регламентом.

28-летний пилот выигрывал чемпионат четыре сезона подряд (2021–2024). Он также удерживает рекорды по количеству побед в одном сезоне и выигранным подряд Гран-при.