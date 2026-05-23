Легенда «Формулы-1» Ален Прост ранен при разбойном нападении в Швейцарии

На вилле четырёхкратного чемпиона «Формулы-1» Алена Проста, расположенной на берегу Женевского озера в Ньоне, произошло вооружённое ограбление. В результате французский автогонщик получил травму головы. Об этом сообщил Eurosport.

Согласно данным телеканала, на территорию виллы проникла банда налётчиков. Угрожая расправой, преступники заставили одного из детей Проста вскрыть домашний сейф.

Правоохранителям до сих пор не удалось задержать злоумышленников. По оперативным данным, существует вероятность того, что преступники уже покинули территорию Швейцарии и успели пересечь границу с Францией, где сейчас могут скрываться от правосудия.

71-летний Ален Прост завоевал чемпионские титулы в 1985, 1986, 1989 и 1993 годах. В разное время он выступал за «Макларен», «Рено», «Феррари» и «Уильямс». Свою карьеру пилота француз завершил в 1993 году.